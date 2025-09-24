Минфин РФ дополнительно направит 230 млрд рублей на реализацию льготных ипотечных программ в связи с расширением условий их предоставления

МОСКВА, 24 сентября./ТАСС/. Субсидирование в размере 230 млрд рублей обеспечит выдачу около 100 тыс. льготных ипотечных кредитов. Такое мнение высказал ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов.

Минфин РФ в текущем году дополнительно направит 230 млрд рублей на реализацию льготных ипотечных программ в связи с расширением условий их предоставления.

"По моим оценкам, такой объем субсидирования обеспечит порядка 100 тыс. льготных ипотечных кредитов. Это поможет сохранить доступность ипотеки для семей и поддержать спрос на новостройки", - сказал Выломов ТАСС.

По его словам, решение направлено на поддержание темпов выдачи ипотеки по льготным программам, особенно с учетом высокой ключевой ставки, а также изменений в правилах субсидирования ставок.

"Правительство выделяет средства, когда понимает, что выделенных бюджетных ассигнований может не хватить. Такие мероприятия способствуют бесперебойности работы по льготным программам. Когда меняется лимит кредитования по программе, то можно говорить о новых выдачах кредитов сверх запланированного объема", - рассказал в беседе с ТАСС эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко. По его мнению, влияние будет выражаться в стабильной работе на достигнутом уровне кредитования.