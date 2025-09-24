За восемь месяцев 2025 года объем ипотечных сделок снизился примерно в два раза к уровню 2024 года

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Затраты бюджета на субсидирование ипотеки и реализацию жилищных программ в России могут увеличить объем рынка на 3-4%. Такое мнение высказал ТАСС президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

Ранее сообщалось, что более 2 трлн рублей учтены на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми в проекте федерального бюджета на 2026-2028 годы.

"Количественно потенциал роста пока сложно оценить в абсолютных цифрах, но в относительном выражении, думаю, можно рассчитывать на прибавку порядка 3-4% к текущему объему рынка", - сказал Глушков ТАСС.

По его словам, за восемь месяцев 2025 года объем ипотечных сделок снизился примерно в два раза к уровню 2024 года. "В этой ситуации любая поддержка и стимулирующие меры в отношении первичного рынка являются позитивными. Ожидать, что подобная поддержка спасет ипотеку и полностью восстановит объемы, которые были в 2024 году, не приходится. Однако ее позитивное влияние на увеличение объема выдачи и объема заключенных сделок не вызывает сомнений", - отметил Глушков.

По мнению заместителя руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяны Решетниковой, бюджетных средств может хватить для покрытия всех расходов по льготной ипотеке.

"При реализации оптимистичного сценария долгосрочного смягчения кредитно-денежной политики Центробанком, затраты на субсидирование ставок по льготным кредитам сократятся кратно и вполне вероятно, что закладываемых в бюджете средств будет достаточно для покрытия всех расходов. Что касается выплат для многодетных семей, то в 2024 году на эти цели было потрачено порядка 74 млрд рублей, а на ближайшие три года запланировано по 100 млрд рублей", - сказала Решетникова в беседе с ТАСС. По некоторым оценкам, с 2018 года на семейную ипотеку было потрачено порядка 1,3 трлн рублей, но здесь нужно учитывать ажиотажный спрос последних лет, а также период высокой ключевой ставки, что привело к росту затрат на субсидирование льготных кредитов, добавила эксперт.

Эффективные меры

История с господдержкой ипотеки получилась эффективной, поскольку помогла в сложный для экономики период не остановить стройкомплекс, сказал ТАСС эксперт Народного фронта Павел Склянчук.

"Думаю, что процентов 20 из этих 2 трлн рублей пойдут на улучшение жилищных условиях для тех, кто сможет претендовать на льготную ипотеку, например, для IT-специалистов", - добавил Склянчук.