Доходы от нестационарной торговли выросли в четыре раза, отметил статс-секретарь - заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Муценек

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 сентября. /ТАСС/. Турпоток в Дербенте в Республике Дагестан был увеличен на 90% в результате реализации мастер-плана. Об этом сообщил в ходе X Парламентского форума "Историко-культурное наследие России" статс-секретарь - заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Муценек.

"Практика реализации мастер-плана в Дербенте, по оценкам разработчиков, а также региональных органов власти, привела к увеличению турпотока на 90%. Доходы от нестационарной торговли выросли в четыре раза, арендные ставки на помещения в центре увеличились до 1,2 тыс. рублей против 50 рублей за 1 кв. м ранее. То есть это серьезное подспорье", - сказал он.

Ранее, в ходе Кавказского инвестиционного форума (КИФ), директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов сообщил журналистам, что реализуемый в течение пяти лет мастер-план Дербента стал основой для развития города как туристического центра федерального масштаба.