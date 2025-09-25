Министр культурного наследия Псковской области также предложил в этой связи внести соответствующие изменения в статью №11 федерального закона

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 сентября. /ТАСС/. Процедуру сноса самовольных построек, возведенных на территории охранных зон объектов культурного наследия, нужно упростить, предоставив такое право не только муниципалитетам, но и региональным органам охраны памятников. С таким предложением выступил министр культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик на секции "Сохранение и актуализация культурного наследия: законодательное регулирование и новые подходы" в рамках X Парламентского форума "Историко-культурное наследие России" в Великом Новгороде.

"Есть такое явление, оно массово распространено по Российской Федерации, это самовольные постройки. Они оказываются, в том числе, и в границах объектов культурного наследия, достопримечательных местах, в границах охранных зон, исторических поселений. На сегодняшний момент, когда мы в ходе контрольного мероприятия выявляем такую постройку, наш единственный способ реагирования на это - обратиться в муниципалитет с предложением о том, чтобы были предприняты надлежащие меры: решение о сносе. Муниципалитеты <…> не спешат принимать меры, а органы охраны, государственная инспекция, которую я представляю, такой возможности не имеет. Мы предлагаем <...> в случае непринятия мер со стороны муниципальной власти, чтобы за органом охраны была такая возможность предусмотрена", - сказал Нэдик.

Он также предложил в этой связи внести соответствующие изменения в статью № 11 федерального закона об объектах культурного наследия, а также в градостроительный кодекс, предусмотрев за органами охраны объектов культурного наследия право на обращение в суд с иском о сносе самовольных построек. По его оценке, это позволит регионам помогать инвесторам, которые при реализации проектов на территории объектов культурного наследия, "иногда натыкаются на полное отсутствие взаимопонимания со стороны местной власти".

"Мы, я имею в виду Псковскую область, <...> с 2023 года уже изъяли четыре объекта у недобросовестных пользователей. И возникает коллизия, когда мы изымаем объект. Он мог быть продан федеральным органом по распоряжению имуществом, региональным либо муниципальным. В законе конкретики нет: кто после изъятия его повторно выставляет на продажу. И мы четыре раза подряд обращались в прокуратуру за разъяснением. В любом случае изъятия на территории региона эту функцию мог бы выполнять региональный орган по управлению имуществом. А если изымался муниципальный объект, понятно, что муниципалитет сам будет проводить торги", - пояснил Нэдик.