В рамках расширения российско-китайского сотрудничества также возможно создание совместных промышленных строительных парков в российских регионах, отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин

ПЕКИН, 25 сентября. /ТАСС/. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ предлагает наполнить российско-китайское взаимодействие проектами планирования и развития территорий и подготовки мастер-планов городов. Об этом заявил 25 сентября в Пекине председатель российской части Подкомиссии по строительству и городскому развитию РФ и КНР, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин.

Китайскую делегацию на заседании подкомиссии возглавил председатель китайской части подкомиссии, заместитель министра жилищного, городского и сельского строительства КНР Дун Цзяньго.

"Считаем целесообразным наполнить работу такими проектами, как планирование и развитие территорий страны и подготовка мастер-планов городов, - подчеркнул Никита Стасишин. - А также проектами по созданию быстровозводимого жилья с возможностью локализации в Российской Федерации китайских технологий домостороения".

По его словам, в рамках расширения российско-китайского сотрудничества также возможно "создание совместных промышленных строительных парков в ряде российских регионов". "Знаю, что в Китае реализуется программа "Жизненная артерия", направленная на обновление коммунальной инфраструктуры городов. В этой связи мы хотели бы предложить нашим китайским партнерам вместе поработать над проектами модернизации российского жилищно-коммунального хозяйства - это замена трубопроводных сетей, котельных, систем водоочистки и водоподготовки, а также внедрение цифровых систем эксплуатации жилых зданий, таких как "умный дом", - отметил замминистра.

Итоги подкомиссии

По итогам заседания подкомиссия утвердила план работы на 2026 год, который, в частности, предусматривает "взаимные обмены и сотрудничество в областях городского планирования, строительства, "умного города", инициативы "Хороший дом", модульного домостроения, а также поддержку сотрудничества между научно-исследовательскими организациями". По словам директора Единого Института пространственного планирования РФ Дины Саттаровой, "одним из мероприятий утвержденного сегодня на заседании подкомиссии плана работы на следующий год станет российско-китайская Конференция по городскому планированию и строительству". "Ключевой темой предстоящего мероприятия станет цифровая трансформация градостроительного развития", - сообщила она.

В тексте протокола пятого заседания российско-китайской Подкомиссии по строительству и городскому развитию, которое состоялось в Пекине в рамках работы Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств РФ и КНР, указана важность проделанной работы "по углублению практического сотрудничества в области строительства и градостроительства". Кроме того, стороны подтвердили намерение "содействовать диалогу по ключевым темам, таким как формирование нормативной базы двустороннего сотрудничества в области строительства, обмен опытом в области политики и практики жилищного, городского и сельского строительства, расширение канала коммуникаций для молодых специалистов в области строительства, содействие научным организациям, образовательным организациям высшего образования, обществам и ассоциациям в установлении партнерских отношений".

После заседания состоялась церемония подписания документов о сотрудничестве между Научно-исследовательским институтом стандартов и норм Министерства жилищного, городского и сельского строительства КНР и Федеральным центром нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве (ФАУ ФЦС), Ассоциацией мэров Китая и Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления, Пекинским университетом гражданского строительства и архитектуры и Национальным исследовательским Московским государственным строительным университетом (НИУ МГСУ), Харбинским технологическим институтом и НИУ МГСУ.