Выявленное в ЛНР бесхозное жилье будут выдавать нуждающимся

В республики выявили более 15 тыс. бесхозяйных жилых помещений

ЛУГАНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Более 15 тыс. бесхозных жилых помещений выявили в муниципалитетах Луганской Народной Республики, их задействуют в том числе для обеспечения жильем нуждающихся. Об этом сообщил спикер парламента ЛНР Денис Мирошниченко.

"С учетом федеральной нормы были приняты законы, регулирующие особенности появления и использования бесхозяйного имущества. Реализуя норму принятых законов, на данный момент в общей сложности было выделено более 15 тыс. бесхозяйных жилых помещений. Данное имущество будет использовано для решения в том числе социальных задач (обеспечения жильем достигших совершеннолетия детей-сирот и участников СВО - прим. ТАСС)", - сказал он в ходе форума "Интеграция Луганской Народной Республики: результаты и новые вызовы", прошедшем в Колонном зале Луганска.

В Луганске состоялся форум "Интеграция Луганской Народной Республики: результаты и новые вызовы". Цель форума - провести комплексный анализ интеграции ЛНР с РФ после вхождения региона в состав России по результатам референдума 2022 года. В форуме приняли участие депутаты Народного совета (парламента) ЛНР, представители администрации главы ЛНР, общественники, участники специальной военной операции и участники регионального кадрового проекта "Герой Луганщины", главы муниципалитетов республики, председатель Верховного суда ЛНР, избирательной комиссии республики. Параллельно несколько площадок работали в доме молодежи.