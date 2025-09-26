"Авито недвижимость": доля ипотеки на новостройки за год снизилась на 13 п. п.

На вторичном рынке показатель упал на 10 процентных пунктов, сообщили эксперты

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Доля ипотеки в сделках с новостройками в РФ за год снизилась на 13 процентных пунктов (п. п.), а со вторичкой - на 10 п. п., сообщили ТАСС в "Авито недвижимость".

"Результаты января-августа 2025 года все еще отстают от прошлогодних значений. За рассматриваемый период доля ипотеки в сделках с новостройками составила 59%, тогда как годом ранее этот показатель был на уровне 72%. На вторичном рынке средний результат по итогам восьми месяцев 2025 года составил 24% против 34% в прошлом году", - отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, количество запросов на расчет условий по ипотечному кредиту в августе 2025 года выросло на 17% к предыдущему месяцу. На первичном рынке число запросов увеличилось на 40%, на вторичном рост составил 23%. При этом интерес к получению одобрения по ипотеке стал более предметным: количество полностью заполненных и отправленных запросов в отчетном периоде выросло на 22%. Отдельно для вторичного рынка рост составил 35%, а для первичного - 13%.

"Мы ожидаем, что снижение ключевой ставки в сентябре будет способствовать дальнейшему оживлению рынка жилой недвижимости: ипотека станет более доступной в то время как привлекательность депозитов продолжит снижаться. Также осень и начало зимы - традиционно высокий сезон продаж, что в совокупности с реализацией отложенного спроса и влиянием снижения ставки может привести к росту количества сделок на 10-15% относительно летних месяцев", - рассказал ТАСС руководитель бизнес-направления "Ипотека, страхование и сделочные сервисы" Авито Артур Ахметов.