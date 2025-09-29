Работы начнутся в ближайшее время

КРАСНОДАР, 29 сентября. /ТАСС/. Дома, поврежденные атакой ВСУ на Новороссийск 24 сентября, будут восстановлены специализированными застройщиками. Обследование зданий завершено, и работы начнутся в ближайшее время, сообщил в своем Telegram-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко по итогам планерного совещания, на котором обсудили устранение последствий атаки БПЛА.

"Все выходные продолжалась работа по оценке нанесенного ущерба. В настоящее время заключение получили 126 квартир, где проживает 307 человек. В уборке помещений жителям оказывают помощь волонтеры Новороссийского штаба #МЫВМЕСТЕ. Экспертная комиссия завершила обследование всех пострадавших домов. В ближайшее время к их восстановлению приступят специализированные застройщики", - написал он.

Кравченко уточнил, что за два дня сформировано восемь пакетов документов для последующих компенсаций. Прием необходимой подтверждающей документации осуществляется администрацией Центрального внутригородского района.

Ранее сообщалось, что в основном в многоквартирных домах повержены стеклопакеты, фасады, внутренняя отделка и перегородки. Наиболее сложная ситуация с домом на ул. Шевченко, 55, там необходима полная замена стропильной системы и покрытия кровли.