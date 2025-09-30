МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Спрос россиян на коммерческую недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) за год увеличился на 51%, в результате ОАЭ оказались в десятке популярных направлений у российских инвесторов. Об этом говорится в материалах международного брокера Tranio, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"ОАЭ замыкают десятку самых популярных направлений у русскоязычных инвесторов для покупки зарубежной коммерческой недвижимости. За год Эмираты нарастили долю в совокупном спросе на 51% - на этот рынок теперь приходится 3,4% заявок на коммерцию (офисы, склады, ретейл-помещения и др.). В 2024 году прирост составлял 2,26%" - отмечается в материалах.

По данным аналитиков, медианная сумма сделки россиян с коммерческой недвижимостью в ОАЭ в этом году составляет 900 тыс. евро (в районе 88 млн руб.). В целом доля офисных площадей в структуре русскоязычного спроса на этот вид недвижимости ОАЭ не превышает трети, отмечают они. Среди трендов - сдвиг покупательской активности в сторону альтернативных классов активов: постепенный рост интереса к коммерции и к ранним стадиям девелопмента.

Владелец международного агентства недвижимости Nika Estate Виктор Садыгов в беседе с ТАСС также отмечает, что в 2025 году среди инвесторов, которые ранее интересовались жильем в эмиратском Дубае, примерно 40% смотрят в сторону офисов. "Продолжает расти спрос на офисы на фоне того, что объем этого предложения не увеличивается. Офисы класса А и А + в Дубае сравнимы с ценой квадратного метра супер-люкса. Это также касается Абу-Даби", - сказал он.

Сделки с иностранцами

Опрошенные ТАСС эксперты сошлись во мнении, что количество сделок с коммерческой недвижимостью в ОАЭ и Дубае среди иностранцев в целом в текущем году увеличилось примерно на 30%.

Управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева рассказала ТАСС, что в Дубае в первые шесть месяцев этого года было совершено более 1,3 тыс. сделок по продаже офисной недвижимости иностранцам по средней цене 6 тыс. долларов (в районе 500 тыс. руб.) за 1 кв. м, что на 30% больше, чем за январь - июнь прошлого года.

По словам Мошевой, средняя площадь приобретаемого офисного помещения в Дубае составляет 135 кв. м. Общая площадь приобретенных офисных площадей - 190 тыс. кв. м, при этом 82% от всех таких сделок пришлось на готовые объекты. Из них в строящихся объектах приобретено 41,3 тыс. кв. м, что почти в 10 раз больше, чем за аналогичный период 2024 года. "Динамика объясняется стартом продаж новых офисных проектов в конце прошлого года и первой половине 2025-го. Общее предложение офисных площадей в Дубае превышает 5,5 млн кв. м, при этом до 2029 года планируется ввод более 700 тыс. кв. м новых качественных офисных помещений", - отметила она.

Причины смещения спроса

Интерес к коммерческой недвижимости в ОАЭ, в первую очередь в Дубае, усиливается на фоне роста деловой активности в эмирате, отмечают в Tranio. "Ключевыми игроками выступают технологические компании, сервис, релоцирующиеся международные фирмы и стартапы, которые формируют новую волну спроса и укрепляют роль Дубая как регионального делового хаба, что стимулирует рынок коммерческой недвижимости. Дополнительным драйвером выступают институциональные инвесторы", - указывают аналитики.

Смещение покупательского спроса в сторону коммерции обусловлено перераспределением капитала из жилого сегмента - после успешных кейсов розничных инвестиций часть инвесторов диверсифицируется и ищет более доходные и более сложные инструменты, считают в Tranio.

Активная стройка в Дубае началась в 2022 году, а в 2024-м объем ввода новых офисных площадей увеличился почти на 60% по сравнению с предшествующим годом, говорит Мошева. В 2025 году ожидается меньший ввод, чем годом ранее, а новый всплеск ввода начнется в 2026 году и далее. До 2029 года в Дубае появится 700 тыс. кв. м новых офисов, указала она.