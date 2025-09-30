Президент РФ отметил, что нужно поддерживать рынок строительства

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что нужно поддерживать рынок строительства. В этом контексте он подчеркнул, что льготная ипотека носит как социальный, так и экономический характер.

Глава государства провел встречу с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. "Принятие решения о льготной ипотеке и социальный характер носит, и экономический", - сказал президент, комментируя слова зампреда правительства о том, что кабмин проводит работу, направленную на поддержку льготной ипотеки, стимулирующей рынок. "Надо поддерживать строительный сектор", - подчеркнул Путин.

На встрече Путин и Хуснуллин, помимо механизма льготной ипотеки, обсудили ход реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни", а также состояние дел в строительной отрасли в целом. Отдельно внимание было уделено дорожному строительству. "От качества дорог зависит многое, конечно", - заметил президент.