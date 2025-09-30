По данным сервиса Сбербанка "Домклик", среди всех категорий лидером по приросту объявлений стали парковочные места

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Количество объявлений о продаже коммерческой недвижимости в России выросло за год на 34%, об аренде - на 29%. Об этом говорится в сообщении сервиса Сбербанка "Домклик".

"Объем рынка коммерческой недвижимости в России демонстрирует рост. За год количество объявлений о продаже таких объектов выросло на 34%, об аренде - на 29%" - отмечается в материалах.

Среди всех категорий коммерческой недвижимости лидером по приросту количества объявлений о продаже стали парковочные места - за год их число выросло более чем на 154%. Далее идут: склады (+74,4%), офисы (+39,9%), торговые помещения (+37,1%) и гаражи (+36,2%). Число предложений по продаже помещений общепита снизилось на 0,2%, по продаже производственных площадок - на 1,5%.

В сегменте аренды по увеличению предложения лидируют склады (+105,5%). Далее идут кладовые (+68,8%), гаражи (+56,8%) и торговые площадки (+51,5%). Пятерку лидеров замыкают отели (+44,7%). В сегментах аренды офисов предложение выросло меньше всего (+17,5%).

Сильнее всего выросли цены на производственные помещения (+66,7%), торговые площади (+57,5%) и склады (+55,6%). Ставки аренды больше всего увеличились на помещения общепита (+58,4%), торговые площадки (+36,8%) и отели (+25%). Аренда офисов также подешевела (-5,3%). Положительной динамике в целом способствуют новые строительные нормы, восстановление деловой активности, развитие инфраструктуры и транспортной доступности, отмечают аналитики.

Аналитики связывают динамику предложения парковок с тем, что машино-места закладываются застройщиками как для получения дополнительной прибыли, так и для реализации концепции "двора без машин", предполагающей использование отдельно стоящих паркингов. Популярность складских площадей - с развитием маркетплейсов и выходом на рынок новых продавцов.