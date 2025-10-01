Аналитики отмечают рост ставок аренды в России в высокий сезон

Показатели увеличились на 10%

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Ставки долгосрочной аренды в РФ в высокий сезон выросли на 10% относительно минимумов апреля, говорится в сообщении "Циан. Аналитики".

"Активность на рынке долгосрочной аренды в сентябре на треть выше, чем в августе. Пик спроса пройден. За высокий сезон аренда подорожала на 10% (относительно минимумов апреля). Однако темпы роста ниже, чем в прошлом году (тогда - плюс 20%)", - отмечается в сообщении.

Пик активности на рынке долгосрочной аренды пройден: максимум просмотров объявлений на сайте "Циан" был достигнут в середине сентября. Потенциальный спрос (число просмотров объявлений) по итогам месяца оказался на треть выше, чем в августе, и на 80% выше, чем весной.

К концу сентября ставки аренды в большинстве городов перестали увеличиваться и даже перешли к снижению. За месяц (относительно конца августа) аренда в среднем по анализируемым локациям подешевела на 0,9%. Наибольшее снижение ее стоимости фиксируется в Сочи (минус 10%) и Кемерове (минус 9%). В 12 городах из 40 ставки пока продолжают увеличиваться.

В годовом выражении ставки почти не изменились - в среднем по городам рост относительно конца сентября 2024 года составил лишь 3% (с учетом инфляции аренда сейчас даже дешевле, чем прошлой осенью). Рекорд цен при этом был побит - в середине месяца средний показатель по городам превышал 31 тыс. рублей, тогда как год назад не достиг 30 тыс. рублей.

"Уже к концу сентября ситуация на рынке долгосрочной аренды стабилизируется: снижаются спрос и ставки, растет выбор. До конца года цены могут сократиться еще на 10-12% от сегодняшних уровней", - приводятся в сообщении слова эксперта "Циан. Аналитики" Елены Бобровской.