В Петербурге снизилась площадь элитного жилья за 100 млн рублей

Рост средневзвешенной цены предложения и сокращение числа кв. м, доступных к покупке за условные 100 млн рублей, зафиксировали в шести из девяти локаций города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Площадь элитного жилья, которое можно приобрести за 100 млн рублей, снизилась в Петербурге на 21% за год, сообщили в пресс-службе консалтинговой компании NF Group.

"Индекс миллиона" на первичном рынке элитного жилья Санкт-Петербурга составил 106 кв. м. За год показатель сократился на 28 кв. м, или на 21%. Снижение обусловлено увеличением средневзвешенной стоимости предложения: за год цена выросла на 26%, к концу сентября достигнув 940 тыс. руб./кв. м", - говорится в сообщении.

Увеличение средневзвешенной цены предложения и, соответственно, сокращение количества кв. м, доступных к покупке за условные 100 млн рублей, было зафиксировано в шести из девяти локаций Петербурга. В еще двух локациях (Литейный проспект и Адмиралтейский район) цена и, как следствие, "индекс миллиона" сохранились на уровне сентября 2024 года. Исключением стал Каменный остров, где "индекс миллиона" за год увеличился.

Наибольшая отрицательная динамика "индекса миллиона" зафиксирована на Петровском острове. За год показатель сократился на 31%: теперь за условные 100 млн рублей в новостройках локации можно приобрести лишь 92 кв. м против 133 кв. м годом ранее. Заметная коррекция "индекса миллиона" была отмечена также на Крестовском острове: здесь показатель снизился за год на 23%, с 108 до 83 кв. м. В локации "Петроградская сторона" количество квадратных метров, доступных за условные 100 млн руб., сократилось на 20%, с 169 кв. м до 135 кв. м.

Единственной локацией с положительной динамикой "индекса миллиона" стал Каменный остров, где в результате снижения средневзвешенной цены показатель вырос на 8% за год, с 82 до 89 кв. м.

"Снижение "индекса миллиона" - прямое следствие роста цен на фоне ограниченного предложения. В ряде локаций вымывание более доступных по цене квартир привело к тому, что средняя стоимость метра резко подросла, а покупательная способность бюджета в 100 млн руб. заметно снизилась. При этом в Петербурге сохраняются локации-исключения: например, на Каменном острове индекс вырос, но не за счет удешевления, а из-за изменения структуры экспозиции", - отметила директор департамента элитной недвижимости NF GROUP в Санкт-Петербурге Алия Ханбекова.