Новостройки в мегаполисах России подорожали на 6,1% с начала года

По данным системы мониторинга и аналитики недвижимости bnMAP.pro, среди городов по росту средней цены предложения на лоты лидирует Москва

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Новостройки в мегаполисах России подорожали в среднем на 6,1% с начала года, говорится в сообщении системы мониторинга и аналитики недвижимости bnMAP.pro.

"С начала года новостройки в мегаполисах подорожали в среднем на 6,1%. Москва лидирует среди мегаполисов РФ по росту средней цены предложения на лоты в новостройках с начала года (плюс 18,4% за 9 месяцев), а единственный подешевевший миллионник - это Самара (минус 6,7%)", - отмечается в сообщении.

Казань занимает второе место по темпам роста цен с начала года (11,2%). Как и в Москве, там увеличивается доля более дорогого жилья, а доля массового сегмента снижается, что вызывает рост средних цен по городу. По итогам сентября средняя цена квартиры в новостройке Казани - 13,9 млн рублей.

На третьем месте по темпам роста цен с начала года оказался Воронеж - плюс 9,4% и 7 млн рублей за квартиру в новостройке по итогам сентября. При этом пока еще Воронеж - один из самых доступных мегаполисов для приобретения новостройки. Дешевле пока только Волгоград со средним показателем 6,2 млн рублей за квартиру в новостройке. При этом в Волгограде цены с начала года не изменились.