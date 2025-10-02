В Кузьминках появится дом площадью почти 26 тыс. кв. м

В квартирах выполнят полную отделку и установят необходимое оборудование

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Новый дом по программе реновации построят на Жигулевской улице в Москве, общая площадь квартир в нем составит около 26 тыс. кв. м, сообщил председатель комитета государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзор) Антон Слободчиков.

"Комитет выдал разрешительную документацию, и теперь застройщик может приступить к работам. Площадь жилья в новостройке составит почти 26 тыс. кв. м. В соответствии со стандартами программы реновации в квартирах выполнят полную отделку и установят необходимое оборудование, в том числе осветительные приборы и сантехнику", - приводятся слова Слободчикова на сайте мэра и правительства Москвы.

Дом будет состоять из двух строений. На первых этажах разместят коммерческие помещения. В доме оборудуют пять сквозных входных групп с комнатами для консьержа и хранения колясок.

На прилегающей территории обустроят место для отдыха со скамейками, детскую и спортивную площадки. Также смонтируют освещение и камеры видеонаблюдения.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Всего в столичную программу реновации включено 5 176 домов, в которых проживают около 1 млн человек. За прошлый год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тыс. человек.