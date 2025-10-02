ДОМ.РФ: запуски новых строительных проектов в РФ снизились на 16% в 2025 году

Понижение строительной активности с начала года отметили в 56 регионах страны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Запуск новых девелоперских проектов в РФ за девять месяцев 2025 года снизился на 16% в годовом выражении - до 28,6 млн кв. м, говорится в сообщении аналитического центра ДОМ.РФ.

"В сентябре 2025 г. застройщики в России вывели на рынок 4,1 млн кв. м новых проектов (+4% год к году). Показатель превысил прошлогодний уровень во второй раз с начала года. Однако за девять месяцев 2025 года запуски в годовом выражении сократились на 16% - до 28,6 млн кв. м", - отмечается в сообщении.

Снижение строительной активности с начала года отмечается в 56 регионах, в том числе в Москве (-31% год к году, до 2,9 млн кв. м) и Московской области (-32%, до 1,3 млн кв. м).