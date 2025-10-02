НОСТРОЙ: партнерство с Индией и КНР обеспечивает запуск новых технологий на стройрынок РФ

С зарубежными коллегами ведется взаимодействие в рамках правительственных совместных рабочих групп вместе с Минстроем России

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Контакты с Индией, Китаем и странами Латинской Америки позволяют выводить новые технологии на строительный рынок России. Об этом сообщил в ходе XII Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild вице-президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Мороз.

"Объединение наладило контакты с производителями и строительными ассоциациями Индии, Китая и стран Латинской Америки, что позволяет применять и выводить новые материалы и технологии на российский рынок. Это не значит, что мы должны пользоваться целиком этим инструментом - в первую очередь нужно развивать промышленность Российской Федерации. Но есть понимание, что коллеги, особенно из азиатских стран, имеют преимущества с точки зрения финансового обеспечения и отсутствия санкций и могут производить стройматериалы, технологии более дешево, нежели сейчас это производится на территории нашей страны", - сказал он.

По словам Мороза, возникает вопрос логистики, который успешно решается правительством РФ. "Мы в составе в правительственной делегации регулярно посещаем эти страны и можем сказать, что их технологии и материалы применимы на территории России", - отметил он.

В НОСТРОЙ рассказали ТАСС, что вместе с коллегами из азиатских и латиноамериканских стран прорабатывают вопрос включения их продукции в каталог импортозамещения и в реестр добросовестных производителей и поставщиков строительных материалов и продукции с подтверждением качества через лабораторный контроль. Кроме того, с зарубежными коллегами ведется взаимодействие в рамках правительственных совместных рабочих групп вместе с Минстроем России.

XII Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild проходят в Екатеринбурге с 30 сентября по 3 октября. В деловой программе запланировано более 200 сессий и 13 профильных форумов. Кроме того, состоится двухдневный марафон для риелторов "100+ Недвижимость" и масштабный архитектурный марафон. На выставке представлены стенды и арт-объекты производителей и поставщиков материалов, технологий и оборудования, а также компаний, представляющие BIM-проектирование и цифровые технологии, девелопмент и архитектуру, дизайн интерьеров.