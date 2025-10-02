"Галс-Девелопмент" введет первые два корпуса жилого комплекса в Печатниках в конце 2027 г.

Всего в проекте будет три жилых квартала и порядка 4,7 тыс. квартир

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Первый кубометр бетона залит на строительстве жилого комплекса "Адмирал" в Печатниках, ввод в эксплуатацию первых двух корпусов планируется в IV квартале 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний "Галс-Девелопмент" (девелопер проекта).

"В жилом комплексе залит первый куб бетона. Все строительные работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Ввод в эксплуатацию корпусов 1.3 и 1.4 намечен на IV квартал 2027 года", - рассказали в пресс-службе.

Всего в проекте будет три жилых квартала и порядка 4,7 тыс. квартир, закрытые дворы по 5 тыс. кв. м, детский сад и школа. Жилая площадь первого квартала составляет 75,6 тыс. кв. м. Рядом построят бизнес-центр. Между кварталами обустроят пешеходный бульвар в 544 м с велодорожкой. Жилой комплекс реализуется в концепции "город в город", когда все, что нужно для жизни, есть рядом с домом.

Группа компаний "Галс-Девелопмент" специализируется на сегментах коммерческой и жилой недвижимости. Текущий портфель насчитывает порядка 30 проектов. Общий объем недвижимости в портфеле - свыше 3,9 млн кв. м.