Жители отселенного белгородского приграничья могут взять ипотеку под 2%

Чтобы воспользоваться возможностью, нужно обратиться к министру строительства региона Оксане Козлитиной или в администрации районов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 3 октября. /ТАСС/. Правительство РФ установило возможность взять ипотеку под 2% для жителей отселяемых приграничных сел Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Много встречаюсь с жителями отселяемых приграничных сел, часто слышу вопросы, можно ли использовать ипотеку, когда не хватает на приобретение дома взамен утраченного, и хочется приобрести чуть-чуть больше размером по площади, но не хватает денежных средств. Всегда отвечал, что было принято решение на уровне правительства Российской Федерации - выделять в таких случаях ипотеку под 2%, но очень сложно реализовывался механизм. И я хотел рассказать о том, что, слава богу, этот механизм заработал", - написал он в Telegram-канале.

Как отметил глава региона, чтобы воспользоваться возможностью взять ипотеку по сниженному проценту, жителям отселяемых приграничных сел нужно обратиться к министру строительства региона Оксане Козлитиной или в администрации районов, где происходит переселение жителей из приграничных закрытых сел.