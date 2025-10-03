В России объем жилищного строительства достиг 120,1 млн кв. м

В дальнейшем рост будет замедляться, считают аналитики ДОМ.РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Портфель жилищного строительства застройщиков вырос на 2% в годовом выражении, до 120,1 млн кв. м, говорится в сообщении аналитического центра ДОМ.РФ.

"По состоянию на 1 октября объем жилищного строительства в России достиг рекордных 120,1 млн кв. м.

За сентябрь строительный портфель застройщиков увеличился на 0,6%, а в годовом выражении вырос на 2%", - отмечается в сообщении.

В топ-10 регионов по объемам строящегося жилья, в которых возводится более половины всех новостроек, произошли изменения. Московская область уступила вторую строчку Краснодарскому краю, а Башкортостан вновь вернулся в лидирующую десятку.

В пятерку регионов-лидеров по объемам строящегося жилья входят Москва, Краснодарский край, Московская область, Свердловская область и Санкт-Петербург.

В дальнейшем рост портфеля строящегося жилья будет замедляться, считают аналитики ДОМ.РФ.