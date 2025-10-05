Эксперт Соколов: спрос на покупку жилья по схеме трейд-ин в Москве вырос на 40%

Рост обусловлен тем, что клиенты хотят приобрести квартиру в новостройке при условии реализации имеющегося вторичного жилья, отметил директор по продажам Est-a-Tet

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Спрос на покупку недвижимости по схеме трейд-ин в Москве вырос примерно на 40% с начала 2025 года, сообщил ТАСС директор по продажам Est-a-Tet Роман Соколов.

"Спрос на приобретение недвижимости по схеме трейд-ин в Москве существенно вырос - по нашей практике, примерно на 40% с начала года. Рост обусловлен тем, что клиенты часто обращаются с желанием приобрести квартиру в новостройке при условии продажи имеющегося вторичного жилья, которое они пытаются реализовать длительный период. При этом покупатели зачастую располагают неким бюджетом для внесения первоначального взноса или доплаты", - рассказал собеседник ТАСС.

По его словам, застройщики осознают потенциал увеличения спроса среди клиентов с подобными запросами и активно внедряют схему трейд-ин в инструменты продаж. Практически каждый проект теперь позволяет забронировать жилье в новостройке с фиксацией цены на условиях успешной продажи именующегося у покупателя объекта.

Понятие трейд-ин в сфере недвижимости отличается от классического понимания термина, используемого в других сферах торговли, отметил Соколов. В данном случае трейд-ин предполагает бронирование нового жилья с фиксацией его стоимости на определенный срок (обычно 60-90 дней), что важно на рынке новостроек, где стоимость квадратного метра растет по мере увеличения стадии строительства.

"При покупке по программе трейд-ин скидку как при полной оплате или ипотеке клиент не получит, однако сэкономит средства за счет фиксации стоимости жилья на несколько месяцев. А в некоторых проектах можно даже рассчитывать на небольшой дисконт при своевременном внесении денег спустя оговоренный срок", - объяснил Соколов.