"Самолет" за девять месяцев 2025 года сократил продажи новостроек на 10%

Показатель составил 197,8 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

© Марина Лысцева/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Группа "Самолет" снизила объем продаж новостроек за девять месяцев 2025 года на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 197,8 млрд рублей (906,8 тыс. кв. м), говорится в отчетности компании.

"Объем продаж первичной недвижимости снизился на 10% и составил 197,8 млрд рублей (906,8 тыс. кв. м) по сравнению с 220,3 млрд рублей (более 1 млн кв. м) за 9 месяцев 2024 года. Общее количество заключенных контрактов снизилось на 8% до 27,1 тыс. Доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств, составила 55%. Средняя цена за кв. м составила 215,4 тыс. рублей", - отмечается в материалах.

За третий квартал "Самолет" увеличил объем продаж первичной недвижимости на 54%, до 77,1 млрд рублей. Общее количество заключенных контрактов увеличилось на 65% до 11,2 тыс., указывается в материалах. Доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств составила 56%. Средняя цена за кв. м составила 213,3 тыс. рублей.

"По итогам третьего квартала компания показала уверенные и ожидаемые результаты - продажи выросли год к году в натуральном и денежном выражении на 52% и 54%, соответственно. Льготная ипотека все также остается доступной для отдельных категорий граждан, а в третьем квартале, с постепенным снижением ключевой ставки, мы также отметили увеличение доли рыночной ипотеки. Доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств выросла до 56% по сравнению с первым полугодием, а также увеличилась доля продаж с 100% оплатой", - приводятся в сообщении слова финансового директора группы "Самолет" Нины Голубничей.

По ее словам, в отчетном квартале компания снижала долю рассрочки в структуре продаж. Средняя цена за квадратный метр незначительно выросла год к году, что связано с ростом доли продаж продуктов без отделки.