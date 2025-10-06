В России ввели более 76 млн кв. м жилья к октябрю 2025 года

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал задачей обеспечить ввод более 100 млн. кв. м по итогам года

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Более 76 млн кв. м жилья ввели в России по состоянию на 1 октября 2025 года, говорится в сообщении в Telegram-канале вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"По предварительным данным, на 1 октября ввели более 76 млн кв. м жилья. Задача - обеспечить ввод более 100 млн. кв. м по итогам года", - отмечается в сообщении.

По словам Хуснуллина, планы синхронизированы с развитием дорог, обновлением общественного транспорта, благоустройством, модернизацией ЖКХ, комплексным развитием территорий.

"Цели масштабные, и для их достижения особенно важно ускорять строительство, сокращать инвестиционно-строительный цикл, активно вовлекать в оборот земельные участки и актуализировать кадастровую стоимость недвижимости", - отметил Хуснуллин.