Право земских учителей на служебное жилье предложили закрепить законом

Инициатива предполагает, что педагог сможет приватизировать это жилье, если продолжит работать в образовательном учреждении непрерывно в течение определенного срока

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, первый замглавы фракции "Справедливая Россия - За правду" Яна Лантратова направила письмо министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением законодательно закрепить право участников программы "Земский учитель" на получение служебного жилья или компенсационной выплаты для оплаты аренды жилплощади. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Предлагается закрепить на федеральном уровне правило предоставления учителям - участникам программы "Земский учитель" служебного жилья на весь период их участия в программе с правом приватизации данного жилья в случае продолжения работы в образовательном учреждении непрерывно на протяжении определенного срока, например, 10 лет. При отсутствии возможности предоставить служебное жилье учитель - участник программы должен иметь право на компенсационную выплату для оплаты аренды жилья", - говорится в обращении.

Как отмечается в письме, вопрос о предоставлении служебного жилья участникам программы "Земский учитель" не урегулирован на федеральном уровне. В результате, отмечает Лантратова, в некоторых регионах отсутствуют механизмы обеспечения жильем участников программы, педагоги вынуждены использовать единовременную выплату для покрытия аренды жилья. "Особо сложная ситуация складывается для учителей, являющихся многодетными родителями. Такая ситуация фактически нивелирует привлекательность участия в программе "Земский учитель" для педагогов", - подчеркнула депутат.

По словам Лантратовой, представители педагогического сообщества неоднократно обращались к ней с проблемой обеспечения жильем, которая остается одной из ключевых для действующих и потенциальных участников программы. Она также подчеркнула, что в условиях роста стоимости жилья и строительных материалов выплата в размере 1 млн рублей становится недостаточной для приобретения или строительства собственного дома.