На субсидирование ипотеки в России направят более 3 трлн рублей

На реализацию проекта "Инфраструктура для жизни" в трехлетке предусмотрен 701 млрд рублей, заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Более 3 трлн рублей планируется направить на субсидирование ипотеки в РФ на 2026-2028 годы, сообщил в ходе заседания комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

"Проектом закона (о бюджете на 2026-2028 годы - прим. ТАСС) предусмотрел 4,1 трлн рублей. Осуществляется реализация национального проекта "Инфраструктура для жизни", мероприятия нацпроекта "Семья" по поддержке ипотечного кредитования, федеральный проект содействию регионов и обеспечение жильем граждан, выполнение обязательств по обеспечению жильем отдельных граждан. Наибольший объем запланирован на субсидирование ипотеки в трехлетке - 3,1 трлн рублей", - сказал Файзуллин.

По его словам, на реализацию проекта "Инфраструктура для жизни" в трехлетке предусмотрен 701 млрд рублей. Здесь реализуются мероприятия по поддержке комплексного развития территорий в населенных пунктах, строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в рамках региональных программ модернизации коммунальной инфраструктуры, субсидирование купонного дохода по инфраструктурным организациям.

"Минстрой предоставляет жилищные субсидии 18 категориям граждан. Общее число граждан в очереди на 1 июля 2025 года составляют 526 тыс. семей, в том числе по категориям, установленным федеральным законодательством, более 180 тыс. семей", - отметил Файзуллин.

Всего на обеспечение жильем разных категорий граждан направлено 105,3 млрд рублей, из которых планируется обеспечить жильем более 30 тыс. семей, добавил министр.