ДОМ.РФ выставил на торги помещения общежития Коммунистического университета

Заявки на участие в торгах принимаются до 10 ноября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. ДОМ.РФ планирует продать помещения и здание в составе общежития Коммунистического университета в центре Москвы, говорится в сообщении компании.

"ДОМ.РФ проведет 14 ноября торги по реализации помещений и отдельно стоящего здания в Басманном районе Москвы, являющихся объектами культурного наследия регионального значения. Выставленные объекты входят в состав архитектурного ансамбля общежития Коммунистического университета национальных меньшинств Запада имени Ю. Ю. Мархлевского, построенного в 1929-1931 годах", - отмечается в сообщении.

Объекты могут быть приспособлены под коммерческое использование. Заявки на участие в торгах принимаются до 10 ноября.

В составе первого лота предлагаются помещения общей площадью 3 тыс. кв. м. Они находятся в здании общежития, расположенном по адресу: Петроверигский переулок, дом 6-8-10, строение 1А. Объект находится в неудовлетворительном состоянии. Новый собственник сможет привлечь льготное финансирование со ставкой 9% годовых на разработку проектной документации, восстановление и приспособление исторического памятника для современного использования. Начальная цена лота составляет 268,36 млн рублей.

Вторым лотом на аукцион выставлено отдельно стоящее здание в составе того же ансамбля площадью 281,3 кв. м по адресу: Петроверигский переулок, дом 6-8-10, строение 7. Новому собственнику предстоит провести работы по реставрации и сохранению объекта. Начальная цена лота - 42,17 млн рублей.

По проекту архитектора Григория Данкмана, в здании были запланированы более 360 комнат для проживания двух-трех человек, 18 комнат отдыха, столовая, тир, газоубежище и прачечная. Общежитие предназначалось для студентов вуза, созданного по декрету Ленина в 1922 году Коминтерном в целях подготовки управленческих кадров из числа представителей малых народов, проживающих в западной части СССР.