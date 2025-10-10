ДОМ.РФ: регионы получат 130 млрд рублей на строительство инфраструктурных объектов

Также ведется обсуждение с Минвостокразвития РФ по выделению отдельного лимита специально для инфраструктурных объектов на территории Дальневосточного федерального округа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Регионы РФ получат 130 млрд рублей до конца года на строительство инженерных, дорожных и социальных объектов через механизм инфраструктурных облигаций, сообщил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс в ходе круглого стола в Совете Федерации.

"На правительственной комиссии по региональному развитию одобрили уже 56 проектов в 29 регионах с использованием механизма инфраструктурных облигаций на 200 млрд рублей. Успешно размещены 10 выпусков облигаций на сумму 130 млрд рублей - это средства, которые уже пошли в экономику на реализацию проектов", - отметил Ниденс.

По его словам, применение инструмента может быть расширено и на другие объекты, например, энергетики и промышленности. Также ведется обсуждение с Минвостокразвития РФ по выделению отдельного лимита специально для инфраструктурных объектов на территории Дальневосточного федерального округа.

Механизм инфраструктурных облигаций был запущен в 2021 году как часть "Инфраструктурного меню", его оператором стал ДОМ.РФ. Этот инструмент позволяет через выпуск ценных бумаг привлекать средства с рынков капитала и направлять их на строительство инфраструктуры в регионах по субсидируемой ставке.