Эксперт Судец: контроль за эскроу-счетами застройщиков требует доработки закона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 октября. /ТАСС/. Существующий в РФ контроль в сфере эскроу-счетов застройщиков требует доработки на уровне федерального законодательства, в том числе в части определения самого предмета контроля. Об этом заявил заместитель директора департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития РФ Игорь Судец в ходе выездного заседания комиссии Совета Федерации по мониторингу законодательства РФ в сфере государственного и муниципального контроля.

"[В РФ] введен контроль в сфере эскроу-счетов застройщиков. Но для того, чтобы начать осуществление его действия, требуются дополнительные изменения на уровне федерального закона. Ответственными за этот контроль в целом являются регионы, куратором - Минстрой, и предмет этого контроля не установлен, а он должен быть установлен на уровне федерального закона. Хотели бы предложить этот момент вынести, проработать вместе с Минстроем", - сказал Судец.

По его словам, также в федеральном законе необходимо отменить согласование проверок предписаний в случае, если первичная проверка была без согласования.

Эскроу-счета гарантируют защиту средств дольщиков на всех этапах строительства домов. Покупатели получают уверенность, что их деньги перейдут подрядчику лишь после завершения строительства. Это означает, что в случае срыва сроков или других нарушений граждане смогут вернуть свои вложения. В РФ также растет количество строительных компаний, готовых к работе с эскроу при строительстве частных домов. По данным ДОМ.РФ, число таких подрядчиков выросло более чем в 2,5 раза - с 1,8 тыс. на 1 марта до 4,7 тыс. компаний на июль 2025 года.