В Московском регионе могут построить 621 тыс. кв. м складов вдоль платных трасс

Работы планируется завершить до 2027 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Вдоль ключевых платных автомагистралей в Московском регионе до 2027 года планируется ввести 621 тыс. кв. м складской недвижимости - это 12% от общего числа проектов, строящихся вдоль таких автодорог, запланированных к сдаче в эксплуатацию в указанный период. Об этом говорится в материалах компании Commonwealth Partnership (CMWP), которые есть в распоряжении ТАСС.

"Вдоль ключевых платных автодорог в Московском регионе до 2027 года планируется ввести 621 тыс. кв. м складской недвижимости. Доля строящихся объектов вдоль основных платных автомагистралей относительно общего числа проектов в стадии строительства, заявленных к вводу в эксплуатацию в период с 2025 по 2027 годы, составляет 12%", - отмечается в материалах.

Также упоминается, что в сентябре 2025 года общее предложение складских площадей, классы A и B (современные оборудованные помещения), составило в столичном регионе 29 млн кв. м. До конца года к вводу планируется 577 тыс. кв. м., из них 19% проектов строится под конкретного заказчика. Наибольший объем ожидаемого нового строительства с заявленной датой ввода до 2027 года придется на территорию вдоль Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) - 74% (586 тыс. кв. м). Доля построек "лайт индастриал" (производственно-складские помещения), в общем объеме объектов, строящихся вдоль автодорог, с заявленной датой ввода до 2027 года - 11%. Вдоль автодороги М-12 "Восток" до 2027 года планируется ввести 122 тыс. кв. м складов классов А и B. Вдоль Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) - 38 тыс. кв. м, при этом 74% от планируемого до 2027 года объема ввода будет обеспечено одним объектом площадью 28 тыс. "квадратов". Доля объектов "лайт индастриал" от общей доли складской недвижимости вдоль этой автодороги должна составить в 2025 году 23%, что на 5 процентных пункта (п. п.) выше значения за период 2023-2024 годов.

Ключевым плюсом строительства складских объектов вдоль платных автодорог является сокращение логистических затрат и расширение географического доступа для межрегиональных игроков, рассказала ТАСС старший директор и руководитель департамента исследований и аналитики CMWP Полина Афанасьева. Однако не всегда запуск таких дорог влечет увеличение объемов логистических комплексов вдоль трассы и, соответственно, испытывает прирост грузового потока. "Несмотря на большой поток вдоль ключевых платных автодорог (ЦКАД, М-12, ЮЛА), данный фактор не влияет на прибыльность этих трасс для инвестора, поскольку они построены в рамках концессионных соглашений", - отметила она.