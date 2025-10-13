ДОМ.РФ: региональный модуль седьмого потока программы Архитекторы.рф завершился в Казани

КАЗАНЬ, 13 октября. /ТАСС/. Региональный модуль седьмого потока программы Архитекторы.рф (реализуется ДОМ.РФ при поддержке Минстроя и правительства РФ) завершился в Казани. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

"В Казани завершился региональный модуль седьмого потока программы Архитекторы.рф. В течение недели 100 участников из разных уголков страны посетили пять городов, изучая лучшие практики и кейсы развития городской среды. Маршруты были разделены на два направления: Поволжско-Нижегородский и Сибирско-Уральский", - отмечается в сообщении.

Первая группа побывала в Самаре и Нижнем Новгороде. В Самаре архитекторы ознакомились с жилым комплексом "ЗИМ Галерея", филиалом Третьяковской галереи и проектом "Сотворение Прорана" на острове Поджабный, посвященным исследованию вернакулярной архитектуры Заволжья. В Нижнем Новгороде - с набережной Федоровского, Кремлем и Стрелкой, где изучили КРТ.

"Сегодня выпускники программы Архитекторы.рф работают в десятках городов страны <...> Подобные экспедиции в рамках регионального модуля бесценны: они позволяют своими глазами увидеть, как реализуется градостроительная политика, вдохновиться успешными кейсами и найти идеи для применения в своих регионах", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора ДОМ.РФ Дениса Филиппова.

Вторая группа побывала в Тюмени и Екатеринбурге. В Тюмени архитекторы осмотрели современные жилые комплексы и пообщались с мэром города Максимом Афанасьевым. Обсуждались городские проекты - реконструкция улиц Ленина и Дзержинского, разработка мастер-плана у озера Круглого и стратегия развития центра города до 2040 года. В Екатеринбурге участники побывали в городке чекистов, районе Уралмаш, Белой башне, где изучили подходы к формированию архитектурной идентичности города.