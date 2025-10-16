Девелоперы заметили оживление на рынке жилья Кубани после снижения ставки ЦБ
СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Эксперты зафиксировали первые признаки оживления на рынке недвижимости Краснодарского края к осени 2025 года - вырос объем ипотечных сделок в результате снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 18% в июле, сообщил ТАСС генеральный директор федерального девелопера премиальной недвижимости Parade Development Антон Любин. Рост одобрений, брони и стартов продаж фиксировался три месяца подряд, вплоть до конца августа.
На заседаниях 20 декабря 2024 года, 14 февраля, 21 марта и 25 апреля 2025 года Банк России сохранял ставку на 21% годовых. 6 июня 2025 года ставка была снижена до 20% годовых, а 25 июля регулятор понизил второй раз подряд ключевую ставку сразу на 2 п. п. 12 сентября ЦБ РФ в третий раз подряд снизил ключевую ставку - на 1 п. п., до 17% годовых, решение обусловлено необходимостью поддержки сбалансированного роста экономики при сохранении контроля над инфляцией.
"К осени текущего года на рынке недвижимости региона были зафиксированы первые признаки оживления рынка - рост объема ипотечных сделок, связанный со снижением ключевой ставки ЦБ РФ в июле 2025 года до 18%, которое вызвало оперативное смягчение условий по ипотечным программам, что привело к постепенному увеличению количества выдачи ипотечных кредитов, - сказал собеседник агентства. - Август стал третьим подряд месяцем, когда был фиксирован рост одобрений, брони и стартов продаж".
Как отметил Любин, в 2025 году рынок первичного жилья массового сегмента - эконом- и комфорт-класса - в Краснодарском крае продемонстрировал охлаждение, общий объем сделок сократился. Эксперт связывает такую динамику с высокой стоимостью ипотечных кредитов и сохраняющейся экономической неопределенностью.
Динамика цен
Средняя стоимость квадратного метра в строящихся жилых комплексах эконом- и комфорт-класса Краснодара, подчеркнул эксперт, приводя данные ДОМ.РФ, на октябрь составляет порядка 160-179 тыс. рублей. В Сочи этот показатель выше - около 200-300 тыс. рублей. Любин уточнил, что в столице Краснодарского края фиксируется умеренное повышение цен примерно на 6,6% с начала 2025 года, несмотря на снижение числа сделок. При этом в курортном Сочи стоимость "квадрата" в целом удерживается на рекордно высоких уровнях, что связано с ограниченным предложением, дефицитом земельного банка и сохранением спроса на ликвидные объекты, пояснил эксперт.
"Динамика цен в этом сегменте во многом определяется уровнем ключевой ставки и объемом предложения. Снижение ставки Банка России способствовало снижению ипотечной нагрузки и оживлению спроса. При этом относительно скромные темпы ввода новых объектов не позволили ценам существенно скорректироваться вниз", - заключил собеседник агентства, добавив, что дополнительное влияние на цены оказывают и стимулирующие продажи маркетинговые инициативы девелоперов.
О рынке жилья в Краснодарском крае
Краснодарский край занимает второе место в России и первое в ЮФО по объемам ввода в эксплуатацию жилья. По итогам 2024 года регион стал одним из лидеров по общему объему строительных работ, обеспечив 3,3% от общероссийского показателя. Объем работ в крае за прошлый год достиг 554,8 млрд рублей, что на 14,3% больше, чем в 2023 году, а всего за год было введено в эксплуатацию 32 704 здания.