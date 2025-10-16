Девелоперы заметили оживление на рынке жилья Кубани после снижения ставки ЦБ

Как отметил генеральный директор федерального девелопера премиальной недвижимости Parade Development Антон Любин, первым признаком стал рост объема ипотечных сделок из-за снижения ключевой ставки ЦБ РФ в июле до 18%

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Эксперты зафиксировали первые признаки оживления на рынке недвижимости Краснодарского края к осени 2025 года - вырос объем ипотечных сделок в результате снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 18% в июле, сообщил ТАСС генеральный директор федерального девелопера премиальной недвижимости Parade Development Антон Любин. Рост одобрений, брони и стартов продаж фиксировался три месяца подряд, вплоть до конца августа.

На заседаниях 20 декабря 2024 года, 14 февраля, 21 марта и 25 апреля 2025 года Банк России сохранял ставку на 21% годовых. 6 июня 2025 года ставка была снижена до 20% годовых, а 25 июля регулятор понизил второй раз подряд ключевую ставку сразу на 2 п. п. 12 сентября ЦБ РФ в третий раз подряд снизил ключевую ставку - на 1 п. п., до 17% годовых, решение обусловлено необходимостью поддержки сбалансированного роста экономики при сохранении контроля над инфляцией.

"К осени текущего года на рынке недвижимости региона были зафиксированы первые признаки оживления рынка - рост объема ипотечных сделок, связанный со снижением ключевой ставки ЦБ РФ в июле 2025 года до 18%, которое вызвало оперативное смягчение условий по ипотечным программам, что привело к постепенному увеличению количества выдачи ипотечных кредитов, - сказал собеседник агентства. - Август стал третьим подряд месяцем, когда был фиксирован рост одобрений, брони и стартов продаж".

Как отметил Любин, в 2025 году рынок первичного жилья массового сегмента - эконом- и комфорт-класса - в Краснодарском крае продемонстрировал охлаждение, общий объем сделок сократился. Эксперт связывает такую динамику с высокой стоимостью ипотечных кредитов и сохраняющейся экономической неопределенностью.

Динамика цен

Средняя стоимость квадратного метра в строящихся жилых комплексах эконом- и комфорт-класса Краснодара, подчеркнул эксперт, приводя данные ДОМ.РФ, на октябрь составляет порядка 160-179 тыс. рублей. В Сочи этот показатель выше - около 200-300 тыс. рублей. Любин уточнил, что в столице Краснодарского края фиксируется умеренное повышение цен примерно на 6,6% с начала 2025 года, несмотря на снижение числа сделок. При этом в курортном Сочи стоимость "квадрата" в целом удерживается на рекордно высоких уровнях, что связано с ограниченным предложением, дефицитом земельного банка и сохранением спроса на ликвидные объекты, пояснил эксперт.

"Динамика цен в этом сегменте во многом определяется уровнем ключевой ставки и объемом предложения. Снижение ставки Банка России способствовало снижению ипотечной нагрузки и оживлению спроса. При этом относительно скромные темпы ввода новых объектов не позволили ценам существенно скорректироваться вниз", - заключил собеседник агентства, добавив, что дополнительное влияние на цены оказывают и стимулирующие продажи маркетинговые инициативы девелоперов.

О рынке жилья в Краснодарском крае

Краснодарский край занимает второе место в России и первое в ЮФО по объемам ввода в эксплуатацию жилья. По итогам 2024 года регион стал одним из лидеров по общему объему строительных работ, обеспечив 3,3% от общероссийского показателя. Объем работ в крае за прошлый год достиг 554,8 млрд рублей, что на 14,3% больше, чем в 2023 году, а всего за год было введено в эксплуатацию 32 704 здания.