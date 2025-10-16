NF Group: в Петербурге цены на элитное жилье на вторичном рынке выросли на 15%

Стоимость предложения достигла 870 тыс. рублей за кв. м

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья в Петербурге увеличилась на 15% и достигла 870 тыс. рублей за кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе консалтинговой компании NF Group.

"По итогам девяти месяцев средняя цена предложения на вторичном рынке элитного жилья Петербурга достигла 870 тыс. руб./кв. м, увеличившись на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

После двух кварталов расширения экспозиции на вторичном рынке элитного жилья Петербурга, в третьем квартале 2025 года общая площадь квартир и апартаментов в продаже вернулась к отрицательной динамике. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года значение сократилось на 6%, в сравнении с итогами второго квартала - на 11%.

По итогам третьего квартала 2025 года средняя площадь лота в экспозиции на вторичном рынке Петербурга составила 182 кв. м, за год сократившись на 14 кв. м. При этом показатель по-прежнему значительно превышает (в 1,5 раза) показатель первичного рынка (125 кв. м). Разница связана с тенденцией к снижению средней площади квартир в новых жилых комплексах, которая наблюдается в последние годы, отмечают эксперты.

По состоянию на конец сентября 2025 года в общей структуре предложения по типам площади наибольшая доля вторичного рынка (26%) была представлена лотами площадью более 220 кв. м. На первичном рынке, в свою очередь, 25% от общего объема предложения составили квартиры и апартаменты площадью от 70 до 100 кв. м.

"Разница средней площади между лотами первичного и вторичного рынка логично объясняется сокращением метража в новых проектах последних лет. В этом ключе вторичный рынок сохраняет преимущество за счет жилых проектов, созданных в период, когда девелоперы ориентировались на более просторные форматы. Например, в домах, вышедших на рынок в 2010-2019 годы, средняя площадь элитной квартиры составляла 130 кв. м, в 2020-2025 годы - лишь 108 кв. м", - отметила директор департамента элитной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Алия Ханбекова.