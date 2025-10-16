Банки РФ сократили выдачу кредитов на строительство и покупку частных домов на 11%

По данным аналитиков ДОМ.РФ, в общем объеме на покупку готовых домов банки предоставили 6,9 тыс. кредитов

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российские банки за сентябрь 2025 года сократили выдачу кредитов на строительство и покупку частных домов на 11%, до 10 тыс., говорится в материалах ДОМ.РФ

"В сентябре 2025 г. на строительство (ИЖС) и покупку частных домов банки предоставили 10 тыс. новых кредитов (-11% м/м) на 49,7 млрд рублей (-18%)", - отмечается в материалах.

По данным аналитиков, в общем объеме на покупку готовых домов банки предоставили 6,9 тыс. кредитов (-8% м/м) на 30,6 млрд руб. (-14% г/г), на цели ИЖС - 3 тыс. новых кредитов (-17% м/м) на 19,2 млрд руб. (-23%).

Уточняется, что всего по итогам девяти месяцев 2025 г. на строительство и покупку готовых домов российские банки предоставили 65,7 тыс. кредитов на 352,6 млрд руб., что все еще значительно меньше уровня прошлого года (-63%). "Наиболее значительное сокращение - в сегменте строительства индивидуального жилья (в 4,8 раз г/г), на готовые дома падение спроса умереннее - в 1,8 раз", - пишут аналитики.

В материалах добавляется, что снижение выдачи ипотеки в сентябре произошло за счет льготных программ, в результате доля рыночных программ в структуре выдачи ипотеки на ИЖС и готовые дома выросла до 30% (+5 п.п. за месяц).