Сбербанк: продажи новостроек в РФ за девять месяцев снизились на 15%

Согласно презентации банка, в Москве за этот период продажи упали на 6%

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Продажи новостроек в России за девять месяцев 2025 года снизились на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в ходе конференции для застройщиков жилья "Время изменений: жилье. От адаптации к лидерству" старший управляющий директор аналитического управления Сбербанка Наталья Загвоздина.

"В третьем квартале продажи по ДДУ подросли в новостройках на 17% квартал к кварталу, но за девять месяцев все равно минус 15%", - рассказала Загвоздина.

Согласно презентации Сбербанка, в Москве за девять месяцев продажи упали на 6%, в Московской области - на 3%. В Краснодарском крае и Санкт-Петербурге падение составило 32%, в Свердловской области - 26%.