Минстрой считает, что нужно сделать рыночную ипотеку доступнее

Все зависит от ситуации с бюджетом, заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Запуск новых ипотечных программ в России зависит от ситуации с бюджетом, в приоритете - обеспечение доступности рыночной ипотеки. Такое мнение высказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин в ходе конференции для застройщиков жилья "Время изменений: жилье. От адаптации к лидерству" Сбербанка.

"Все зависит от ситуации с бюджетом. Вопрос во сколько это обойдется бюджету. Много есть программ, которые готовы и ждут своего запуска. В первую очередь и поддержка оборонки, и поддержка промышленности с точки зрения ипотеки, и более интересные условия для стимулирования демографической ситуации в стране. Мы как Минстрой выступаем за любое увеличение доступности ипотеки. Но мы считаем, что <...> рыночная ипотека должна быть доступной", - сказал замминистра.

Ранее руководитель ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик высказывал ТАСС мнение, что на фоне высокой ключевой ставки рыночная ипотека практически недоступна в РФ, а спрос на новостройки существенно сократился.