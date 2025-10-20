В Новосибирской области на расселение аварийного жилья направят более 800 млн рублей

Планируется расселить пять аварийных домов в 2025-2026 годах, сообщил министр ЖКХ и энергетики региона Евгений Назаров

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 20 октября. /ТАСС/. Финансирование расселения аварийного жилья в Новосибирской области превысит 800 млн рублей, в 2025-2026 годах планируется расселить пять аварийных домов. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил министр ЖКХ и энергетики региона Евгений Назаров.

"Управлением Фонда развития территорий одобрена наша заявка на предоставление финансовой поддержки на сумму 312 млн рублей. На эти же цели планируется направить средства областного бюджета - 484 млн рублей. Средства местных бюджетов - 23,5 млн рублей", - сказал он.

Назаров уточнил, что в 2025-2026 годах планируется расселить пять аварийных домов, в которых проживают 394 человека. Дома расположены в Новосибирске, Искитиме, городе Обь и Татарске.