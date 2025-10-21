"Циан.Аналитика": разница в цене между комнатами и студиями достигла 2,5 раз

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Разница в стоимости между комнатами и студиями в России достигла 2,5 раз и продолжает расти, говорится в сообщении "Циан.Аналитики".

"За год комнаты подорожали на 4,3% - заметно ниже официальной инфляции. Наиболее выраженный рост в Рязани, Ижевске, Воронеже, Ульяновске. Комнаты стоят в среднем в 2,5 раза дешевле студий. Наибольший разрыв в Пензе (почти в 4 раза) и Ульяновске (в 3,5 раза). Более чем в три раза цены различаются также в Рязани, Челябинске, Кирове, Красноярске, Ижевске, Оренбурге, Тольятти", - отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, объем предложения оказался на 4,5% ниже, чем год назад. Наибольший выбор комнат в Санкт-Петербурге, Московском регионе, Новосибирске и Екатеринбурге.

За последний год студии подорожали сильнее комнат (в среднем на 8,7% против 4,3%), поэтому ценовой разрыв между сегментами увеличился. Интерес к ним сохраняется в условиях высоких ипотечных ставок и роста цен.

Комнаты продаются в обычных двух-четырехкомнатных квартирах, в коммуналках и в общежитиях. Самый большой выбор - в Санкт-Петербурге, где сохранилось больше всего коммунальных квартир (2,5 тыс. уникальных лотов или около четверти от всего числа в анализируемых локациях), Москве (около 1,1 тыс.), Новосибирске (около 700), Екатеринбурге (около 500). За год объем предложения особенно сильно снизился во Владивостоке (в 3 раза), Ульяновске (на 45%) и Кирове (на 40%) - в этих городах выбор комнат небольшой, поэтому колебания в числе лотов заметнее.

"Интерес к покупке комнат на 5% ниже, чем в 2024 году. Объем предложения такого формата жилья, как и его популярность, с каждым годом уменьшается - связано это и с программами по расселению коммуналок, и с тем, что комнаты часто выкупают несколькими лотами, формируя полноценную квартиру. Снижение спроса в сегменте ограничивает рост стоимости, поэтому на рынке сохраняется ценовая стагнация", - приводятся в сообщении слова ведущего аналитика "Циана" Елены Бобровской.