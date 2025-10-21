Девелопер "Эталон" увеличил продажи недвижимости более чем на четверть за квартал

По словам президента группы Михаила Бузулуцкого, это свидетельствует о возврате к двузначным темпам прироста после сложного для отрасли период

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Девелоперская группа "Эталон" за третий квартал 2025 года увеличила продажи недвижимости на 27% - до 46,9 млрд рублей, в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе девелопера.

"В третьем квартале продажи увеличились на 27% год к году, до 46,9 млрд рублей, что свидетельствует о возврате к двузначным темпам прироста после сложного для отрасли периода", - цитируется президент группы "Эталон" Михаил Бузулуцкий.

Отмечается, что в натуральном выражении девелопер увеличил продажи за квартал на 11%, до 175,2 тыс. кв. м в годовом сопоставлении.

Согласно материалам, средняя цена квадратного метра в проектах девелопера в третьем квартале выросла на 12%, по сравнению со вторым, до 267 тыс. рублей, на фоне увеличившейся доли московских проектов (с 31% до 54% кв./ кв.), а также бизнес- и премиум-сегмента (с 33% до 54% кв./ кв.). Доля ипотечных сделок составила 30%. По словам Бузулуцкого, одним из факторов дальнейшего роста может стать смягчение денежно-кредитной политики с последующим оживлением спроса на ипотеку и недвижимость.

Группа "Эталон" основана в 1987 году. Девелопер реализует проекты жилой недвижимости для среднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. С 2021 года развивается на региональных рынках и строит масштабные проекты в Омске, Новосибирской области, Екатеринбурге, Тюмени и Казани. С момента создания группа ввела в эксплуатацию 9,2 млн кв. м.