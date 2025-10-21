Хуснуллин: в РФ с 2020 года вовлекли в оборот около 14 тыс. га земельных участков

Градостроительный потенциал участков составляет 34,5 млн кв. м недвижимости, отметил вице-премьер

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Порядка 14 тыс. га неэффективно используемых земельных участков вовлечено в оборот в России с 2020 года по решениям правкомиссии, сообщается на сайте правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Работа по вовлечению в оборот неэффективно используемых федеральных земельных участков помогает создать условия для реализации реальных проектов: строительства жилья, социальных объектов, развития производств и инфраструктуры. Системную работу по этому направлению проводим в рамках правительственной комиссии по повышению эффективности использования федерального имущества и развитию территорий. Благодаря принятым решениям с 2020 года в экономический оборот вовлечено порядка 3 тыс. земельных участков площадью 14 тыс. га", - сказал Хуснуллин.

По его словам, градостроительный потенциал участков составляет 34,5 млн кв. м недвижимости.

Вице-премьер уточнил, что от общего числа более 1,7 тыс. участков передано под управление ДОМ.РФ. Их общая площадь составляет 10,8 тыс. га, а градостроительный потенциал - более 25 млн кв. м. Еще порядка 1,3 тыс. участков площадью свыше 3,2 тыс. га переданы регионам, их градостроительный потенциал составляет порядка 9,5 млн кв. м.

По итогам работы правкомиссии с 2020 года проведено порядка 1,4 тыс. торгов, по результатам которых инвесторам предоставлено свыше 3 тыс. земельных участков общей площадью около 5,6 тыс. га. Это создает потенциал для строительства более 24 млн кв. м недвижимости.

Доход федерального бюджета от мероприятий по вовлечению имущества в оборот с 2020 года составил 114,2 млрд рублей.