Минфин продолжает работать над дифференциацией ставок по семейной ипотеке

Министр финансов отметил, что параметров еще нет

Министр финансов РФ Антон Силуанов © Михаил Климентьев/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Минфин России продолжает работать над дифференциацией ставок по семейной ипотеке, параметров еще нет. Об этом сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Госдумы.

"Работаем. [Параметров семейной ипотеки - прим. ТАСС] пока нет. Рассматривается дифференциация", - сказал он.

Ранее замминистра финансов РФ Иван Чебесков сообщил, что Минфин рассматривает механизм снижения ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил ТАСС, что в Госдуме обсуждают варианты снижения ставок по семейной ипотеке в зависимости от числа детей. При рождении третьего ребенка ставка может опуститься до 4%.