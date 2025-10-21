В центре Макеевки построят ЖК на 180 квартир

Проект предусматривает благоустройство, создание детских и спортивных площадок

Редакция сайта ТАСС

Глава ДНР Денис Пушилин © Софья Сандурская/ ТАСС

ДОНЕЦК, 21 октября. /ТАСС/. Современный жилой комплекс (ЖК) на 180 квартир будет построен в центре Макеевки Донецкой Народной Республики (ДНР). Проект предусматривает благоустройство, создание детских и спортивных площадок, а также зон для отдыха, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

"В центре Макеевки появится современный жилой комплекс со встроенными помещениями общественного назначения на 180 квартир различной планировки. Проектом предусмотрено благоустройство и озеленение территории, возведение детских и физкультурно-оздоровительных площадок, зон для отдыха, паркинга", - написал Пушилин.

Ранее в Минстрое РФ сообщили ТАСС о реализации в ДНР более 70 проектов инвестиционного жилищного строительства. Ими занимаются 25 застройщиков. Жители республики взяли почти 3,8 тыс. льготных ипотечных кредитов на 19,62 млрд рублей. Премьер-министр республики Андрей Чертков уточнил агентству, что план ввода в эксплуатацию жилья в ДНР на этот год составил более 750 тыс. кв. м, а к 2030 году показатель увеличат до почти 1,8 млн кв. м.