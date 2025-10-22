Самое большое жилье в России имеет площадь 1,6 тыс. кв. м

Его продают за 2,8 млрд рублей

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Самое большое жилье, которое продается в России, имеет площадь более 1,6 тыс. кв. м и стоит 2,8 млрд рублей, выяснил ТАСС вместе с экспертами.

"Самая большая квартира имеет площадь более 1,6 тыс. кв. м. Она продается за 2,8 млрд рублей в одном из жилых комплексов в районе Раменки на Минской улице в Москве", - рассказал ТАСС руководитель "Циан. Аналитики" Алексей Попов. Продается целый подъезд, который можно поделить на восемь объектов с террасами, балконами и патио, десять машиномест и девять келлеров.

"Как правило, это сделки, не предполагающие, что покупатель будет в этом объекте жить, а сделки, ориентированные на иной характер использования (перепродажу после деления на более мелкие блоки, реконструкцию под нежилой объект)", - объяснил собеседник агентства.

На втором месте - пентхаус площадью 1 080 кв. м с террасой на крыше в Пресненском районе Москвы. Многокомнатное жилье с кухней 48 м и шестью санузлами продается за 1,2 млрд рублей. Дом управления делами президента построен в 2002 году.

На третьем - строящиеся апартаменты в Петроградском районе Санкт-Петербурга, их площадь - 1 001 кв. м, рассказала ТАСС руководитель департамента аналитики и консалтинга компании "НДВ Супермаркет недвижимости" Елена Чегодаева. Стоимость - более 2,8 млрд рублей, апартаменты продаются без отделки.

По данным аналитиков "Яндекс недвижимости", большие квартиры есть и в Сочи. Например, там продается шестикомнатная квартира площадью 600 кв. м за 700 млн рублей.

От подъездов до особняков

В некоторых случаях под продажей очень больших квартир скрывается реализация особняков или подъездов целиком, пояснил ТАСС Попов. Например, на Большой Татарской улице в Москве продается особняк площадью 1 040 кв. м, стоимость объекта из шести комнат - 750 млн рублей.

"Большие квартиры в основном расположены на верхних этажах в не самых новых жилых комплексах премиум-класса в историческом центре Москвы. Такие крупные пентхаусы - штучный товар, отсюда и большой разброс в стоимости ", - отметил Попов.