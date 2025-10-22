Почти треть арендодателей в городах-миллионниках снижали цены в III квартале

Наибольшая доля арендных квартир со снижением стоимости в объявлении отмечалась в Краснодаре, Воронеже, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Почти треть арендодателей в российских городах-миллионниках снижали стоимость квартир в объявлениях в третьем квартале 2025 года, сообщили ТАСС в "Яндекс аренде".

"По данным аналитиков, в третьем квартале 2025 года в городах-миллионниках доля объявлений о сдаче квартир в долгосрочную аренду, где собственники снижали стоимость, составила 30,1%, средний дисконт - 9,2%", - отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, доля объявлений о долгосрочной аренде жилья со снижением цены в третьем квартале немного сократилась. Во втором квартале она составляла 36,6%, в первом - 37,3%. В то же время немного снизился и дисконт. Во втором квартале он составлял 9,8%, в первом - 10,4%.

Чуть более чем в 65% объявлений стоимость долгосрочной аренды в мегаполисах не меняется, и только в 4,6% арендодатели повышают ставку - в среднем на 10,8%. Доля квартир с повышением цены во время экспозиции во втором и первом кварталах была немного ниже - 3,1% и 3,9% соответственно. Однако процент повышения стоимости в течение года не менялся.

Наибольшая доля арендных квартир со снижением стоимости в объявлении в третьем квартале отмечалась в Краснодаре (44%), Воронеже (41,4%), Екатеринбурге (40,4%), Санкт-Петербурге (38,4%) и Москве (37,7%).

Городами-миллионниками с самым значительным снижением ставки в объявлении стали Казань (-11,1%), Краснодар (-10%), Воронеж (-10%), Челябинск (-10%) и Самара (-10%).

"Число просмотров объявлений о сдаче квартир в долгосрочную аренду в среднем по мегаполисам выросло на 19,3% относительно второго квартала и на 11% относительно первого. Многие собственники оставались довольно гибкими в вопросах ценообразования. Арендодатели шли на снижение, если понимали, что не укладываются с вопросом сдачи жилья в запланированные сроки", - прокомментировал ТАСС руководитель "Яндекс аренды" Роман Жуков.