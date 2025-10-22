На юге Москвы два помещения выставили на торги

Прием заявок на участие в торгах завершится 6 ноября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Москва выставила на торги два нежилых помещения в Даниловском районе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"Город регулярно обновляет список доступных предпринимателям лотов на инвестиционном портале. Среди них можно найти подходящий объект для открытия кафе, пекарни, магазина, детского развивающего центра, химчистки или пункта выдачи заказов. Сейчас в Даниловском районе выставлены на торги два нежилых помещения свободного назначения, которые могут использоваться для реализации различных бизнес-проектов. Прием заявок на участие в торгах завершится 6 ноября, а сами аукционы пройдут 18 ноября", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Кирилла Пуртова.

В пресс-службе добавили, что объекты находятся по адресу: Автозаводская улица, дом 17, корпус 3. Их площадь составляет 333,1 и 1 275,1 кв. м. Одно из них находится на четвертом этаже, другое занимает пять этажей.

Участниками аукционов могут быть любые юридические и физические лица. Для участия в торгах понадобятся регистрация на онлайн-площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись.