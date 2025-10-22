Число ипотечных сделок в ЛНР с начала 2025 года превысило 1,4 тыс.

За девять месяцев было выполнено свыше 1,3 млн учетно-регистрационных действий

ЛУГАНСК, 22 октября. /ТАСС/. Более 1,4 тыс. ипотечных сделок было зарегистрировано в Луганской Народной Республике с начала 2025 года, что более чем в два раза превышает показатель за весь 2024 год. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"С начала года в ЛНР зарегистрировано 1,4 тыс. ипотечных сделок. Это более чем в два раза больше, чем за весь 2024 год, когда было оформлено свыше 700 ипотек", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что за девять месяцев 2025 года было выполнено свыше 1,3 млн учетно-регистрационных действий, что на 25% превышает показатель аналогичного периода 2024 года. За отчетный период зарегистрировано 425 договоров участия в долевом строительстве, что подтверждает поступательное развитие строительной отрасли ЛНР и растущий интерес граждан к приобретению жилья на стадии возведения объектов.