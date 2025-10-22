Минстрой предложил закрепить процент от прибыли операторов КРТ на социнфраструктуру

Директор департамента КРТ ведомства Мария Синичич отметила, что это касается в том числе и работы, которая ведется регионами в части инфраструктурного сбора

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Процент от прибыли операторов проектов комплексного развития территорий (КРТ) нужно закрепить законодательно, средства можно было бы направлять на развитие социальной инфраструктуры. Соответствующую инициативу огласила в ходе Строительного юридического форума - 2025 директор департамента КРТ Минстроя РФ Мария Синичич.

"Предлагаем законодательно закрепить определенный процент от прибыли, возникающей у операторов КРТ при реализации проектов, чтобы направлять его на социальную инфраструктуру", - сказала она.

Синичич отметила, что это касается в том числе и работы, которая ведется регионами в части инфраструктурного сбора. Во многих проектах КРТ такие требования в субъектах уже устанавливаются. "По отдельным разрешениям использования участвует Москва, а также Пермь, Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск имеют такие инфраструктурные сборы", - добавила она.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.