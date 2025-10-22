В Архангельской области расширили программу "Арктический гектар"

Законопроект увеличил перечень земель, доступных для безвозмездного пользования

Редакция сайта ТАСС

© Александр Рюмин/ ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 22 октября. /ТАСС/. Программу "Арктический гектар" расширили в Архангельской области. Депутаты Архангельского областного Собрания на сессии во втором чтении приняли законопроект, который увеличил перечень земель, доступных для безвозмездного пользования, сообщает пресс-служба администрации региона.

"В рамках нового законопроекта планируется добавить 117 гектаров новых территорий в пяти муниципальных образованиях региона: 98,35 гектара в Пинежском округе, 14,21 гектара в Лешуконском округе и 3 гектара в Онежском округе. Кроме того, по объективным причинам в Лешуконском округе и городе Новодвинске исключены несколько участков, которые невозможно предоставить гражданам. Новые территории были отобраны по предложениям органов местного самоуправления и согласованы с Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики", - указано в сообщении.

Наибольшее число заявителей планируют использовать участки для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства.

С момента запуска программы в Архангельской области в 2021 году ее возможностями воспользовались 983 человека. 11 граждан уже оформили участки в собственность, выполнив необходимые условия: возвели предусмотренные строения и приступили к активному освоению территории. По закону на это дается пять лет. Если в течение 4 лет и 6 месяцев добросовестно использовать землю, то можно оформить ее в собственность или взять в аренду на 49 лет. Если участок останется нетронутым - право на него будет утрачено.

Общая площадь земель, доступных для предоставления по программе "Арктический гектар" на территории Архангельской области, составляет 1 460 га.