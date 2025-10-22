Бездетным предложили выдавать семейную ипотеку с условием родить ребенка

Такая мера позволит молодым семьям улучшить жилищные условия до появления детей и даст им уверенность в будущем, отмечают депутаты думской фракции "Новые люди"

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Депутаты думской фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Ксения Горячева и Георгий Арапов направили запрос вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением разрешить бездетным парам брать семейную ипотеку с обязательством родить или усыновить ребенка в течение трех лет. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что сейчас в рамках государственной программы "Семейная ипотека" граждане могут оформить кредит по льготной ставке 6% при наличии хотя бы одного ребенка младше шести лет. В условиях, когда доступ к семейной ипотеке открывается только после рождения ребенка, многие молодые семьи, не имея возможностей для покупки жилья, откладывают рождение детей до момента улучшения жилищных условий, отмечают парламентарии.

"Необходимо расширить программу семейной ипотеки, разрешив бездетным супругам оформлять льготный ипотечный кредит при условии, что они обязуются родить или усыновить ребенка в течение трех лет с момента заключения договора", - указано в тексте.

По мнению авторов, такая мера позволит молодым семьям улучшить жилищные условия до появления детей и даст им уверенность в будущем. Депутаты считают, что в случае нарушения обязательства ставка по кредиту должна быть повышена до рыночной с момента завершения трехлетнего периода, а банк вправе потребовать компенсацию субсидии.

"Просим Вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, оценить целесообразность реализации указанной инициативы и поручить профильным органам исполнительной власти рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство", - говорится в депутатском запросе.