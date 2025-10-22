Донбасс и Новороссия вошли в программу расселения аварийного жилья

Принятые решения обеспечат переселение порядка 5,2 тыс. человек с площади 86,6 тыс. кв. м, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. К программе расселения аварийного жилья Фонда развития территорий присоединились 12 регионов России, в том числе впервые ее участниками стали Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ со ссылкой на заместителя председателя правительства, председателя наблюдательного совета Фонда развития территорий Марата Хуснуллина.

"Жители еще 12 регионов получат возможность переехать из аварийных домов в рамках нового этапа расселения непригодного жилья. Фонд развития территорий, оператор этой программы, одобрил соответствующие заявки субъектов на общую сумму около 5 млрд рублей. Принятые решения обеспечат переселение порядка 5,2 тыс. человек с площади 86,6 тыс. кв. м. Особенно важно, что впервые к программе присоединяются Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области", - приводятся в сообщении его слова.

Вице-премьер уточнил, что Луганской Народной Республике одобрено 1,25 млрд рублей на переселение 496 человек из аварийных домов, Донецкой Народной Республике - 641,5 млн рублей на переселение 285 человек, Запорожской области - 258,4 млн рублей на переселение 187 человек и Херсонской области 180,3 млн рублей - на переселение 59 человек.

"Президентом перед нами поставлена задача к 2030 году довести уровень жизни в воссоединенных регионах до среднероссийского. И принятые сегодня решения - еще один шаг на пути к выполнению этой задачи. Теперь регионам важно перейти к практической работе по переселению людей", - цитирует пресс-служба слова Хуснуллина.

Также в программу вошли Московская, Волгоградская, Мурманская, Калининградская, Тамбовская области, Красноярский край, Республика Ингушетия и Еврейская автономная область. "В целом на сегодняшний день по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" одобрены заявки 80 регионов на общую сумму около 37 млрд рублей, что позволит переселить порядка 55 тысяч человек и ликвидировать аварийный жилищный фонд площадью примерно 986,1 тыс. кв. м", - цитирует пресс-служба слова гендиректора ФРТ Василия Купызина.

В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" к 2030 году планируется переселить 345 тысяч граждан из аварийного жилья площадью 6,2 млн кв. м.