ТАСС составил портрет типичного арендатора жилья в России

Среднестатистический квартиросъемщик не имеет детей, живет с питомцем, работает удаленно, ему 25-40 лет

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Среднестатистический арендатор жилья в России частично работает удаленно, не имеет детей и снимает жилье с питомцами на один год, выяснил ТАСС вместе с экспертами.

"Типичные арендаторы жилья - один-два человека 25-40 лет, чаще всего без детей. Среди них много сотрудников IT-сферы, специалистов с гибридным графиком, студентов старших курсов и молодых пар. Средний срок проживания - около года: мобильность выросла, и арендаторы чаще переезжают при смене работы или бюджета. Отдельная тенденция последних лет - рост спроса на квартиры, где разрешено проживание с животными", - сообщила ТАСС эксперт по аренде жилья агентства "Миэль" Мария Жукова, отвечая на вопрос о портрете среднестатистического арендатора.

По ее словам, доля предложений квартир для нанимателей, имеющих питомцев, не уменьшилась, но стало сложнее найти вариант, который устраивает по всем параметрам. "Арендаторов с питомцами стало больше, но и требования к качеству жилья выросли. Хорошие квартиры с новым ремонтом собственники сдают осторожнее, опасаясь порчи имущества", - добавила она.

Среди арендаторов можно выделить несколько типичных категорий, рассказала в беседе с ТАСС директор департамента аренды федеральной компании "Этажи" Ольга Павлинова. Первая - молодые пары без детей в возрасте до 30 лет, только начинающие совместную жизнь. Также есть семьи с детьми, которые приобрели квартиру в строящемся доме и пока вынуждены снимать временное жилье. Еще одна категория - студенты и просто молодые люди, которые начинают жить отдельно от родителей. Есть и одинокие люди, которые арендуют квартиру из-за того, что сменили регион работы и пока не приобрели свое жилье.

"Одинокие люди и молодые пары снимают студии и однокомнатные квартиры, часто полностью оборудованные для жизни. Молодые семьи с детьми предпочитают двух- и трехкомнатные варианты, требования к которым часто ниже, поскольку большую часть мебели и техники они привозят с собой. Чаще всего жилье снимают на период до одного года", - сказала она.